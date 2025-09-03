Суд оставил в СИЗО жену пермского правозащитника Файзулина

ПЕРМЬ, 3 сен — РИА Новости. Суд апелляционной инстанции по делу о финансировании экстремистской деятельности оставил без изменения меру пресечения в виде ареста для Ирины Файзулиной — жены пермского правозащитника, экс-полицейского Артема Файзулина, сообщили РИА Новости в краевом суде.
На прошлой неделе Ленинский райсуд избрал Файзулиной меру пресечения в виде заключения под стражу до 15 октября по делу о финансировании структур ФБК*. Решение было обжаловано.
«Определение районного суда оставлено без изменения», — рассказали в суде.
Также в среду днем краевой суд рассмотрел жалобу на решение об отправке в СИЗО до 20 октября по аналогичной статье березниковской активистки Елены Гусевой. В результате мера пресечения ей оставлена прежней.
Ранее ряд местных СМИ указывал, что в конце августа к Файзулиным в Пермском крае пришли с обыском силовики. У супругов изъяли технику и задержали. Позже Артема Файзулина отпустили.
* Организация признана в России экстремистской и ликвидирована.