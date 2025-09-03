В школе № 73 Иркутска прошел Всероссийский открытый урок по пожарной безопасности

— Старшеклассникам рассказали об особенностях профессии пожарного и спасателя. Государственный инспектор по пожарному надзору Никита Куренов проинформировал учеников 11 класса об условиях поступления в высшие учебные заведения МЧС, льготах для сотрудников, званиях выпускников и других важных аспектах службы, — уточнили в сообщении.