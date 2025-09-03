В школе № 73 Иркутска прошел Всероссийский открытый урок по пожарной безопасности

В школе № 73 Иркутска прошел Всероссийский открытый урок, посвященный пожарной безопасности. Мероприятие получилось не только полезным, но и увлекательным. Об этом КП-Иркутск стало известно из социальных сетей МБОУ СОШ № 73.
— Старшеклассникам рассказали об особенностях профессии пожарного и спасателя. Государственный инспектор по пожарному надзору Никита Куренов проинформировал учеников 11 класса об условиях поступления в высшие учебные заведения МЧС, льготах для сотрудников, званиях выпускников и других важных аспектах службы, — уточнили в сообщении.
Особый интерес вызвала встреча с действующими сотрудниками пожарно-спасательной части № 3 Иркутска. Школьники смогли примерить спасательную амуницию, пробежаться в ней и ознакомиться с устройством пожарной машины. Сотрудники МЧС поделились с ребятами интересными историями из своей практики.