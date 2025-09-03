Нижегородские «Поезда здоровья» посетят 21 округ в сентябре

С 15 по 18 сентября посетить специалистов комплекса смогут жители Выксы, Пильнинского, Шатковского, Балахнинского и Шахунского округов. После, с 22 по 26 число, «Поезда здоровья» побывают в Кулебаках, а также в Большеболдинском, Перевозском, Володарском и Тоншаевском округах. С 29 сентября по 2 октября комплексы будут работать на территории Дзержинска, Гагинского, Вадского, Ветлужского и Навашинского округов.