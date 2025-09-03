Нижегородские «Поезда здоровья» посетят 21 округ в сентябре

В сентябре «Поезда здоровья» побывают в 21 округе Нижегородской области и 4 районах Нижнего Новгорода. Об этом сообщили в региональном минздраве.
В первую неделю сентября комплексы прибудут в Починковский, Ардатовский и Шарангский округа, а также в Московский и Приокский районы Нижнего Новгорода. С 8 по 12 сентября «Поезда здоровья» отправятся в Лукояновский, Вознесенский и Тонкинский округа, Канавинский и Кстовский районы областного центра.
С 15 по 18 сентября посетить специалистов комплекса смогут жители Выксы, Пильнинского, Шатковского, Балахнинского и Шахунского округов. После, с 22 по 26 число, «Поезда здоровья» побывают в Кулебаках, а также в Большеболдинском, Перевозском, Володарском и Тоншаевском округах. С 29 сентября по 2 октября комплексы будут работать на территории Дзержинска, Гагинского, Вадского, Ветлужского и Навашинского округов.
В «Поездах здоровья» ведут прием кардиологи, неврологи, гинекологи, урологи, эндокринологи, онкологи и врачи других специальностей. С начала года мобильно-диагностические комплексы посетили 28,3 тысячи человек.
«Им проведено свыше 48,5 тысячи врачебных консультаций, а также уже почти 100 тысяч различных исследований. Оснащение, которое получили наши комплексы благодаря нацпроекту “Здравоохранение”, дает возможность выполнять электрокардиографии, флюорографии, маммографии, УЗИ-исследования, а также лабораторную диагностику», — добавили в Нижегородской областной клинической больнице имени Н. А. Семашко, на базе которой формируются бригады «Поездов здоровья».
Работа мобильно-диагностических комплексов ведется для решения задач, поставленных нацпроектом «Продолжительная и активная жизнь. В сентябре в области будет работать пять “Поездов здоровья”.
Ранее мы писали, что детский «Поезд здоровья» принял более 11 тысяч человек в Нижегородской области.