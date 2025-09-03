До 350 заведений в Петербурге могут не пройти проверку по «закону о наливайках»

По его данным, около половины из точек, время торговли в которых могут ограничить, — магазины, которые маскируются под бары, в число которых входит 84 алкомаркетов «РосАл». Около 150 заведений — это маленькие бары. Ранее Александр Ситов заявлял, что критериям могут не соответствовать 200−300 точек.