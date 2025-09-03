Полное лунное затмение и «Кукурузная Луна» осветят небо над Новосибирском 7 сентября

В Новосибирской области астрономическое событие начнется в 22:28 по местному времени и продлится до 03:55. Максимальная фаза затмения придётся на 01:12, а полная фаза продлится с 00:30 до 01:52. Луна пройдет через южную часть тени Земли близко к её центру и будет наблюдаться в созвездии Водолея, сообщили в московском планетарии.