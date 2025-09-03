Полное лунное затмение и «Кукурузная Луна» осветят небо над Новосибирском 7 сентября

Россияне смогут наблюдать полное лунное затмение в ночь с 7 на 8 сентября 2025 года. В этот же день наступает полнолуние, которое в народных традициях называют «Кукурузной Луной».
В Новосибирской области астрономическое событие начнется в 22:28 по местному времени и продлится до 03:55. Максимальная фаза затмения придётся на 01:12, а полная фаза продлится с 00:30 до 01:52. Луна пройдет через южную часть тени Земли близко к её центру и будет наблюдаться в созвездии Водолея, сообщили в московском планетарии.
Во время затмения спутник Земли приобретёт красноватый оттенок из-за преломления солнечного света в атмосфере — это явление известно как «Кровавая Луна». На интенсивность красного цвета будет влиять запылённость земной атмосферы, уточнили в обсерватории НГУ «Вега».
Примечательно, что 7 сентября совпадает с полнолунием. Сентябрьскую Луну традиционно называют «Кукурузной» — так её назвали коренные американцы, поскольку она совпадает с периодом сбора урожая кукурузы.