Ричмонд
+17°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Краснодаре 4 сентября из-за ремонтных работ на путях трамвайные маршруты изменят расписание

В этот день последние рейсы некоторых трамваев отправятся раньше обычного или поедут по другому пути.

Источник: krd.ru

Вечером 4 сентября в столице Кубани скорректируют график движения трамваев сразу на 7 маршрутах. Причина изменений — капремонт переезда на пересечении Калинина и Фрунзе.

Последние рейсы трамваев № 2, 3, 6, 7, 11, 15 и 21 отправятся раньше обычного. Так, трамваи из Юбилейного микрорайона после 21:00 пойдут по маршруту № 11 до железнодорожного вокзала Краснодар-I.

А часть вечерних рейсов изменит конечные остановки: например, трамвай № 15 в 21:22 от вокзала продолжит путь по линии № 1 и доедет до улицы Декабристов, а некоторые составы трамваев № 6 и 7 проследуют по схеме маршрута № 11.

Таким образом, после 21:00 движение будет ограничено, а основной поток трамваев сосредоточится на направлении к вокзалу. Подробнее об изменениях можно узнать по телефону 8 (861) 262−51−15.