В Краснодаре 4 сентября из-за ремонтных работ на путях трамвайные маршруты изменят расписание

А часть вечерних рейсов изменит конечные остановки: например, трамвай № 15 в 21:22 от вокзала продолжит путь по линии № 1 и доедет до улицы Декабристов, а некоторые составы трамваев № 6 и 7 проследуют по схеме маршрута № 11.