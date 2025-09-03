В Краснодаре 4 сентября из-за ремонтных работ на путях трамвайные маршруты изменят расписание

Вечером 4 сентября в столице Кубани скорректируют график движения трамваев сразу на 7 маршрутах. Причина изменений — капремонт переезда на пересечении Калинина и Фрунзе.
Последние рейсы трамваев № 2, 3, 6, 7, 11, 15 и 21 отправятся раньше обычного. Так, трамваи из Юбилейного микрорайона после 21:00 пойдут по маршруту № 11 до железнодорожного вокзала Краснодар-I.
А часть вечерних рейсов изменит конечные остановки: например, трамвай № 15 в 21:22 от вокзала продолжит путь по линии № 1 и доедет до улицы Декабристов, а некоторые составы трамваев № 6 и 7 проследуют по схеме маршрута № 11.
Таким образом, после 21:00 движение будет ограничено, а основной поток трамваев сосредоточится на направлении к вокзалу. Подробнее об изменениях можно узнать по телефону