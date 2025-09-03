В Башкирии продлили программу выплат для военнослужащих-контрактников

В течение последнего года размер региональной поддержки контрактников неоднократно корректировался: с осени 2023 года до декабря 2024 года сумма выплаты увеличилась со 100 тысяч до 1,6 миллиона рублей, а в начале лета 2025 года была снижена до текущего размера в 1 миллион рублей.