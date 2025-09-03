Ричмонд
+17°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Башкирии продлили программу выплат для военнослужащих-контрактников

В Башкирии продлят выплаты в 1 млн рублей военнослужащим.

Источник: Комсомольская правда

Глава Башкирии Радий Хабиров подписал указ о продлении до 30 сентября выплат для военнослужащих, заключивших контракт с Министерством обороны РФ. Соответствующий документ размещен на официальном портале правовой информации региона.

Согласно новому распоряжению, право на единовременную выплату в размере 1 миллиона рублей получат военнослужащие, подписавшие контракт до конца сентября.

В течение последнего года размер региональной поддержки контрактников неоднократно корректировался: с осени 2023 года до декабря 2024 года сумма выплаты увеличилась со 100 тысяч до 1,6 миллиона рублей, а в начале лета 2025 года была снижена до текущего размера в 1 миллион рублей.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.