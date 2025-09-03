В Башкирии продлили программу выплат для военнослужащих-контрактников

Глава Башкирии Радий Хабиров подписал указ о продлении до 30 сентября выплат для военнослужащих, заключивших контракт с Министерством обороны РФ. Соответствующий документ размещен на официальном портале правовой информации региона.
Согласно новому распоряжению, право на единовременную выплату в размере 1 миллиона рублей получат военнослужащие, подписавшие контракт до конца сентября.
В течение последнего года размер региональной поддержки контрактников неоднократно корректировался: с осени 2023 года до декабря 2024 года сумма выплаты увеличилась со 100 тысяч до 1,6 миллиона рублей, а в начале лета 2025 года была снижена до текущего размера в 1 миллион рублей.
