В Новосибирской области запустили новый образовательный проект

«Запрос на усиление подготовки ИТ-специалистов в сфере электронной коммерции обоснован и продиктован временем. Новосибирская область как кадровый донор и центр ИТ-компетенций поддержала инициативу, и с нового учебного года у студентов региона появилась возможность поработать над интересными задачами компании на стыке логистики и ИТ с глубокой интеграцией в реальные бизнес-процессы, приобрести востребованные практические навыки и проявить себя в команде потенциального работодателя», — подчеркнул глава региона Андрей Травников.