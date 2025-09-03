В Новосибирской области запустили новый образовательный проект

Реализация образовательного проекта «Лабс» для ИТ-специалистов стартовала в Новосибирской области. Подготовка кадров для отрасли информационных технологий является одной из задач нацпроекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства», сообщили в администрации главы и правительства региона.
Проект запущен на базе Новосибирского государственного университета экономики и управления (НГУЭУ) в партнерстве с компанией РВБ (объединенная компания Wildberries & Russ). Он направлен на подготовку высококвалифицированных кадров и сокращение разрыва между академическим образованием и реальными задачами в современной ИТ-индустрии.
«Запрос на усиление подготовки ИТ-специалистов в сфере электронной коммерции обоснован и продиктован временем. Новосибирская область как кадровый донор и центр ИТ-компетенций поддержала инициативу, и с нового учебного года у студентов региона появилась возможность поработать над интересными задачами компании на стыке логистики и ИТ с глубокой интеграцией в реальные бизнес-процессы, приобрести востребованные практические навыки и проявить себя в команде потенциального работодателя», — подчеркнул глава региона Андрей Травников.
Во время участия в проекте «Лабс» студенты НГУЭУ получат возможность пройти длительную практику в Wildberries & Russ по направлениям фронтенд, тестирование, бэкенд продолжительностью до 10 месяцев. Они будут работать под руководством ИТ-специалистов компании и получат доступ к решению реальных бизнес-задач EdTech направления. По итогам обучения лучшие участники смогут присоединиться к команде компании.
В сентябре пройдет конкурсный отбор в проект, участниками образовательной программы на первом этапе станут 100 студентов. По результатам пилотного сезона «Лабс» проект планируют внедрить в других российских вузах.
Нацпроект «Экономика данных и цифровая трансформация государства» направлен на цифровизацию отраслей экономики и социальной сферы, а также достижение технологического суверенитета и лидерства. Новые цифровые сервисы делают жизнь россиян легче и удобнее, а борьбу с кибермошенничеством — эффективнее. Ведется активная подготовка ИТ-специалистов, развиваются квантовые технологии и искусственный интеллект. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.