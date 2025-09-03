Ричмонд
Лукашенко помог татарстанцу найти могилу брата-фронтовика

Житель Пестречинского района Татарстана Канафи Зайнуллин смог найти место захоронения своего брата-фронтовика благодаря помощи президента Беларуси Александра Лукашенко.

Источник: Пресс-служба Президента Республики Беларусь

История началась пять лет назад, когда Зайнуллину приснился вещий сон от отца, просившего найти могилу погибшего сына.

Абдулгас Зайнуллин добровольцем ушел на фронт в 17 лет и погиб в боях за освобождение Беларуси. После обращения к Лукашенко выяснилось, что солдат захоронен в братской могиле в деревне Ждановка. Представитель Татарстана в Беларуси Ильхам Кашапов доставил капсулу с землей с места захоронения.

Церемония перезахоронения состоится в родной деревне солдата Салкын Чишмэ. Эта история стала примером продолжающейся работы по восстановлению имен погибших героев спустя 80 лет после окончания войны.

Ранее в Казани открыли позолоченный памятник Ленину.

