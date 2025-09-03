Лукашенко помог татарстанцу найти могилу брата-фронтовика

Абдулгас Зайнуллин добровольцем ушел на фронт в 17 лет и погиб в боях за освобождение Беларуси. После обращения к Лукашенко выяснилось, что солдат захоронен в братской могиле в деревне Ждановка. Представитель Татарстана в Беларуси Ильхам Кашапов доставил капсулу с землей с места захоронения.