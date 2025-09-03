Лукашенко помог татарстанцу найти могилу брата-фронтовика

История началась пять лет назад, когда Зайнуллину приснился вещий сон от отца, просившего найти могилу погибшего сына.
Абдулгас Зайнуллин добровольцем ушел на фронт в 17 лет и погиб в боях за освобождение Беларуси. После обращения к Лукашенко выяснилось, что солдат захоронен в братской могиле в деревне Ждановка. Представитель Татарстана в Беларуси Ильхам Кашапов доставил капсулу с землей с места захоронения.
Церемония перезахоронения состоится в родной деревне солдата Салкын Чишмэ. Эта история стала примером продолжающейся работы по восстановлению имен погибших героев спустя 80 лет после окончания войны.
Ранее в Казани открыли позолоченный памятник Ленину.