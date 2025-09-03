На выставке Восточного экономического форума открылся «Дом сокола»

«Мы рады приветствовать участников юбилейного 10-го Восточного экономического форума и третьего международного форума “День сокола”. Этот форум стал важной платформой для обсуждения сохранения соколов — птиц с уникальными охотничьими качествами и культурным значением, почитаемых во многих странах мира. К сожалению, многие популяции этих величественных птиц занесены в Красные книги и требуют нашей коллективной поддержки. Особое значение имеет сохранение соколов на Дальнем Востоке, куда они мигрируют в трудные зимы и находят здесь приют. Мы высоко ценим сотрудничество с иностранными партнерами, экспертами и природоохранными ведомствами, благодаря которым достигаются значимые успехи в защите этих видов», — подчеркнул заместитель министра природных ресурсов и экологии РФ Дмитрий Тетенькин.