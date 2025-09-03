На выставке Восточного экономического форума открылся «Дом сокола»

Павильон «Дом сокола» открылся на выставке «Улица Дальнего Востока» на Восточном экономическом форуме, который проходит во Владивостоке. Об этом сообщила пресс-служба Минприроды России.
«Мы рады приветствовать участников юбилейного 10-го Восточного экономического форума и третьего международного форума “День сокола”. Этот форум стал важной платформой для обсуждения сохранения соколов — птиц с уникальными охотничьими качествами и культурным значением, почитаемых во многих странах мира. К сожалению, многие популяции этих величественных птиц занесены в Красные книги и требуют нашей коллективной поддержки. Особое значение имеет сохранение соколов на Дальнем Востоке, куда они мигрируют в трудные зимы и находят здесь приют. Мы высоко ценим сотрудничество с иностранными партнерами, экспертами и природоохранными ведомствами, благодаря которым достигаются значимые успехи в защите этих видов», — подчеркнул заместитель министра природных ресурсов и экологии РФ Дмитрий Тетенькин.
В день открытия павильона гостям представляют соколов, которые выращены в питомниках России, а также инновационную российскую разработку — трекер-метку для этих птиц. Кроме того, в «Доме сокола» посетители могут узнать о самых редких соколах и причинах сокращения численности их популяций. Помимо этого, посетители могут ознакомиться с другими представителями Красной книги России и информацией о заповедных территориях Дальнего Востока.
Защита сколов и еще 16 редких краснокнижных видов животных — одна и задач нацпроекта «Экологическое благополучие». Он заботится об окружающей среде и делает ее комфортной для жизни людей. Работа идет сразу по нескольким направлениям: создание инфраструктуры для сортировки и переработки отходов, ликвидация свалок и расчистка водоемов, сохранение лесов, снижение выбросов в атмосферу, развитие экологического туризма и сбережение биологического разнообразия. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.