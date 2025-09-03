Ричмонд
+17°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Правоохранители предупреждают о фейковой рассылке в учреждения образования

3 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сегодня на электронные почтовые ящики различных учреждений образования нашей страны поступили письма от имени министра внутренних дел. Об этом БЕЛТА сообщили в МВД.

Источник: Комсомольская правда

«МВД официально заявляет: указанные сообщения являются фейковыми. Они направлены на дискредитацию органов власти и создание паники в обществе. Случаев сексуального насилия и эксплуатации детей со стороны военнослужащих не зафиксировано. Доверяйте только проверенной информации из официальных источников. Обстановка в республике спокойная и находится под контролем милиции», — подчеркнули в правоохранительном ведомстве.

В МВД напомнили, что скачивание и активизация подозрительных вложений от неизвестных отправителей, переход по сомнительным ссылкам могут привести к утрате доступа к аккаунтам пользователей, установке вредоносного программного обеспечения или компрометации персональных данных.

Также правоохранители предупредили, что за опубликование и распространение информации, не соответствующей действительности, а также за порождение паники и разжигание межнациональной вражды предусмотрена уголовная ответственность.