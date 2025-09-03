Правоохранители предупреждают о фейковой рассылке в учреждения образования

«МВД официально заявляет: указанные сообщения являются фейковыми. Они направлены на дискредитацию органов власти и создание паники в обществе. Случаев сексуального насилия и эксплуатации детей со стороны военнослужащих не зафиксировано. Доверяйте только проверенной информации из официальных источников. Обстановка в республике спокойная и находится под контролем милиции», — подчеркнули в правоохранительном ведомстве.