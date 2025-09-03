Правоохранители предупреждают о фейковой рассылке в учреждения образования

«МВД официально заявляет: указанные сообщения являются фейковыми. Они направлены на дискредитацию органов власти и создание паники в обществе. Случаев сексуального насилия и эксплуатации детей со стороны военнослужащих не зафиксировано. Доверяйте только проверенной информации из официальных источников. Обстановка в республике спокойная и находится под контролем милиции», — подчеркнули в правоохранительном ведомстве.
В МВД напомнили, что скачивание и активизация подозрительных вложений от неизвестных отправителей, переход по сомнительным ссылкам могут привести к утрате доступа к аккаунтам пользователей, установке вредоносного программного обеспечения или компрометации персональных данных.
Также правоохранители предупредили, что за опубликование и распространение информации, не соответствующей действительности, а также за порождение паники и разжигание межнациональной вражды предусмотрена уголовная ответственность.