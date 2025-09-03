В Благовещенске стартовал новый этап ремонта улицы Мухина

Ремонтные работы по нацпроекту «Инфраструктура для жизни» стартовали на еще одном участке улицы Мухина в Благовещенске. Об этом сообщили в Министерстве транспорта и дорожного хозяйства Амурской области.
Реконструкция затронула отрезок протяженностью 550 м, проходящий от железнодорожного переезда до пересечения с улицей Пролетарской. На нем планируют заменить дорожное покрытие, обновить автобусные павильоны и установить новый светофор. Специалисты уже приступили к снятию старого асфальтобетонного покрытия и демонтажу бордюров.
Основные работы на проезжей части будут выполнены до середины октября, а в следующем году подрядчик модернизирует автобусные павильоны и светофор. Информация о сроках работ, временных схемах движения транспорта на ремонтируемых участках дорог размещается в аккаунте «Дороги Амурской области» в соцсети ВКонтакте.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.