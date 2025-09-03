Капремонт омской поликлиники № 9 вышел на финишную прямую

Реконструкцию начали в апреле 2025 года. В медкабинетах заменили окна и двери, в холлах и коридорах — напольные и потолочные покрытия; покрасили стены, смонтировали современное освещение. Полностью обновили сантехнику в санитарных комнатах, электропроводку, пожарную сигнализацию и систему видеонаблюдения. Особое внимание уделили созданию комфортных условий для маломобильных людей.