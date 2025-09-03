Капремонт омской поликлиники № 9 вышел на финишную прямую

Завершается капитальный ремонт городской поликлиники № 9 в Ленинском округе Омска. На работы было направлено более 15 млн рублей. Об этом сообщил 3 сентября минздрав региона.
Реконструкцию начали в апреле 2025 года. В медкабинетах заменили окна и двери, в холлах и коридорах — напольные и потолочные покрытия; покрасили стены, смонтировали современное освещение. Полностью обновили сантехнику в санитарных комнатах, электропроводку, пожарную сигнализацию и систему видеонаблюдения. Особое внимание уделили созданию комфортных условий для маломобильных людей.
«Наши пациенты довольны, что поликлиника преображается буквально на глазах. Здесь будет комфортно и уютно находиться не только пациентам, но и сотрудникам», — сказала исполняющая обязанности главного врача Людмила Гайзер.
Полностью завершить ремонт планируется в конце текущего месяца. Работы ведут в рамках программы модернизации первичного звена здравоохранения нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь».
