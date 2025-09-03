Кадровые центры Красноярского края трудоустроили 18 тысяч человек

Сотрудники службы занятости Красноярского края с начала 2025 года помогли найти работу для 18 тысяч человек, из них более 14,7 тыс. человек трудоустроены на постоянной основе. Содействие занятости является одной из ключевых задач нацпроекта «Кадры», сообщили в агентстве труда и занятости населения региона.