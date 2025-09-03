Кадровые центры Красноярского края трудоустроили 18 тысяч человек

Сотрудники службы занятости Красноярского края с начала 2025 года помогли найти работу для 18 тысяч человек, из них более 14,7 тыс. человек трудоустроены на постоянной основе. Содействие занятости является одной из ключевых задач нацпроекта «Кадры», сообщили в агентстве труда и занятости населения региона.
Граждане трудоустраивались водителями, слесарями, бухгалтерами, машинистами, инженерами, монтажниками, воспитателями, трактористами и по другим востребованным в регионе профессиям. Для 2,3 тыс. человек было организовано профессиональное обучение и повышение квалификации. Также свыше 65 тысяч человек получили помощь в профессиональном самоопределении.
«Для заполнения кадровой потребности мы работаем с отдельными категориями граждан: это молодые люди, граждане старшего поколения, которые стремятся возобновить трудовую деятельность, инвалиды, бойцы специальной военной операции и их семьи. С представителями каждой группы карьерные консультанты работают индивидуально, подбирают необходимые меры поддержки для быстрого и эффективного трудоустройства», — поделился руководитель агентства труда и занятости населения Красноярского края Виктор Новиков.
Нацпроект «Кадры» поможет качественно и оперативно готовить специалистов под потребности работодателей благодаря скоординированной работе образовательных учреждений, компаний и государства. К 2029 году планируется обновить всю сеть службы занятости — будут открыты новые кадровые центры «Работа России». В них предприятиям окажут адресную поддержку, а соискателям помогут найти работу, сформировать карьерный трек, обновить профессиональные знания или получить новую востребованную специальность. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.