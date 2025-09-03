Ричмонд
Рассказываем, где пройдет отключение горячей воды в Иркутске 4 и 5 сентября

Горячей воды не будет в двух округах Иркутска 4 и 5 сентября.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

Отключение горячей воды в Иркутске 4 и 5 сентября 2025 пройдет в Свердловском и Правобережном округе. Как сообщил КП-Иркутск оператор тепловых сетей города, специалистам предстоит заняться ремонтом, чтобы в дальнейшем не произошло аварии. Работы пройдут по улице Баррикад и Лествиничной, 3.

— С 9:00 4 сентября до 16:00 5 сентября в домах на улицах Баррикад, Братская и Зимняя снизят параметры подачи горячей воды, — уточняется в сообщении.

В Свердловском округе горячее электроснабжение отключат 4 сентября с 9 утра до 17 вечера.

Фото: тг-канал оператора тепловых сетей.