Рассказываем, где пройдет отключение горячей воды в Иркутске 4 и 5 сентября

Отключение горячей воды в Иркутске 4 и 5 сентября 2025 пройдет в Свердловском и Правобережном округе. Как сообщил КП-Иркутск оператор тепловых сетей города, специалистам предстоит заняться ремонтом, чтобы в дальнейшем не произошло аварии. Работы пройдут по улице Баррикад и Лествиничной, 3.
— С 9:00 4 сентября до 16:00 5 сентября в домах на улицах Баррикад, Братская и Зимняя снизят параметры подачи горячей воды, — уточняется в сообщении.
В Свердловском округе горячее электроснабжение отключат 4 сентября с 9 утра до 17 вечера.
Фото: тг-канал оператора тепловых сетей.