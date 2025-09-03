Рассказываем, где пройдет отключение горячей воды в Иркутске 4 и 5 сентября

Отключение горячей воды в Иркутске 4 и 5 сентября 2025 пройдет в Свердловском и Правобережном округе. Как сообщил КП-Иркутск оператор тепловых сетей города, специалистам предстоит заняться ремонтом, чтобы в дальнейшем не произошло аварии. Работы пройдут по улице Баррикад и Лествиничной, 3.