В Крыму введут темно-синюю форму для школьников

Сейчас строгих требований к цвету нет. Однако уже с сентября 2026 года все ученики перейдут на темно-синюю форму. Замминистра образования, науки и молодежи Крыма Светлана Беспалова сообщила, что такое решение приняли сами родители. Чиновница рассказала, что 1 июля начал действовать новый ГОСТ. По ее словам, в компетенцию Минобрнауки входит определение единых требований.