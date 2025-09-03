Ричмонд
В Крыму введут темно-синюю форму для школьников

В Крыму школьники перейдут на темно-синюю форму с 2026 года.

С 2026 года крымских школьников планируют перевести на темно-синюю форму. Об этом сообщает Крымское информационное агентство.

Сейчас строгих требований к цвету нет. Однако уже с сентября 2026 года все ученики перейдут на темно-синюю форму. Замминистра образования, науки и молодежи Крыма Светлана Беспалова сообщила, что такое решение приняли сами родители. Чиновница рассказала, что 1 июля начал действовать новый ГОСТ. По ее словам, в компетенцию Минобрнауки входит определение единых требований.

«Мы не определяем фасон формы, ее цвет — это совместные полномочия образовательной организации и участников образовательного процесса», — пояснила глава ведомства.

Министр подчеркнула, что отсутствие синей формы не станет причиной не пустить ребенка в школу.