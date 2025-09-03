Новосибирские школьники-мигранты не смогли начать учебный год из-за теста по русскому

Из-за провала на тестах по русскому языку часть детей-иностранцев не смогла начать учебный год вместе со сверстниками.
В Новосибирске школьники из семей мигрантов, не прошедшие обязательное тестирование по русскому языку, остались без 1 сентября. На подготовку к пересдаче им предоставили три месяца, сообщили в городском департаменте образования, пишет VN.
Зачислять детей «авансом», несмотря на начало учебного года, школы не имеют права. Согласно правилам, иностранные граждане и лица без гражданства допускаются к обучению только после успешного прохождения языкового теста.
Наибольшее число таких детей зафиксировано в СОШ № 87 Дзержинского района. По данным на 12 августа, проверку прошли 162 будущих ученика, но 59 из них не справились с заданием.
Учителя отмечают, что повторная сдача станет обязательным условием для поступления, а пока ребятам рекомендовано усиленно готовиться к экзамену.