Ричмонд
+17°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Новосибирские школьники-мигранты не смогли начать учебный год из-за теста по русскому

Из-за провала на тестах по русскому языку часть детей-иностранцев не смогла начать учебный год вместе со сверстниками.

Из-за провала на тестах по русскому языку часть детей-иностранцев не смогла начать учебный год вместе со сверстниками.

В Новосибирске школьники из семей мигрантов, не прошедшие обязательное тестирование по русскому языку, остались без 1 сентября. На подготовку к пересдаче им предоставили три месяца, сообщили в городском департаменте образования, пишет VN.

Зачислять детей «авансом», несмотря на начало учебного года, школы не имеют права. Согласно правилам, иностранные граждане и лица без гражданства допускаются к обучению только после успешного прохождения языкового теста.

Наибольшее число таких детей зафиксировано в СОШ № 87 Дзержинского района. По данным на 12 августа, проверку прошли 162 будущих ученика, но 59 из них не справились с заданием.

Учителя отмечают, что повторная сдача станет обязательным условием для поступления, а пока ребятам рекомендовано усиленно готовиться к экзамену.