В двух районах Крыма введут региональный режим ЧС из-за засухи и гибели урожая. Об этом РИА Новости Крым сообщил замминистра сельского хозяйства республики Николай Тютюник.
Он будет действовать в Советском и Сакском районах. Ранее режим ЧС уже действовал в восьми районах полуострова.
По словам Тютюника, нынешний год стал одним из самых засушливых за последние десятилетия. Кроме того, возвратные заморозки ранней весны негативно повлияли на садоводство: в отрасли прогнозируется снижение валового производства плодо-ягодных культур на 15−20% по сравнению с прошлым годом.
Напомним, эксперт объяснила причину обмельчания Чернореченского водохранилища. Водохранилище питается рекой Черной, а также водами реки Узунджа и является крупнейшим источником пресной воды для Севастополя. А все реки и источники, наполняющие водохранилище, оказались в одинаково негативном положении в этом году.