В двух районах Крыма введут региональный режим ЧС из-за засухи

По словам Тютюника, нынешний год стал одним из самых засушливых за последние десятилетия. Кроме того, возвратные заморозки ранней весны негативно повлияли на садоводство: в отрасли прогнозируется снижение валового производства плодо-ягодных культур на 15−20% по сравнению с прошлым годом.