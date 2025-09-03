Общереспубликанский субботник прошел в Карачаево-Черкесии в конце лета

Свыше 23,5 тыс. человек приняли участие в общереспубликанском субботнике, который прошел 29 августа в Карачаево-Черкесии. Мероприятие было организовано в соответствии с целями нацпроекта «Экологическое благополучие», сообщили в министерстве природных ресурсов и экологии республики.
Для проведения уборки было задействовано более 400 единиц техники, в результате очищена территория площадью 341 га и ликвидировано 98 несанкционированных свалок. Особое внимание было уделено уборке берегов водоемов.
«Благодарим всех жителей Карачаево-Черкесии, принявших участие в субботнике и проявивших активную гражданскую позицию! Следующим масштабным экологическим событием станет осенний республиканский субботник», — сказали в министерстве природных ресурсов и экологии республики.
Нацпроект «Экологическое благополучие» заботится об окружающей среде и делает ее комфортной для жизни людей. Работа идет сразу по нескольким направлениям: создание инфраструктуры для сортировки и переработки отходов, ликвидация свалок и расчистка водоемов, сохранение лесов, снижение выбросов в атмосферу, развитие экологического туризма и сбережение биологического разнообразия. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.