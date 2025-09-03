В региональном Фонде капремонта разъяснили необходимость подготовки МКД к проведению работ

Специалисты Фонда капительного ремонта Ростовской области разъяснили процедуру подготовки многоквартирных домов к проведению капремонта. Данный вопрос регулируется стандартом ГОСТ Р 56193−2024 «Услуги жилищно-коммунального хозяйства и управления многоквартирными домами. Услуги капитального ремонта общего имущества МКД. Общие требования», вступившим в силу в 2024 году.
Так, поясняется, что в случае формирования денежных средств на счете Регионального оператора функции технического заказчика осуществляет Фонд капитального ремонта. Если формирование денежных средств происходит на специальном счете, то определение технического заказчика осуществляется по решению общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме.
После утверждения краткосрочного плана реализации Региональной программы орган местного самоуправления организовывает мероприятия по подготовке пакета исходных документов для проектирования услуг и (или) работ по капитальному ремонту имущества лицами, осуществляющими управление многоквартирными домами, и обеспечивает контроль за их выполнением.
ГОСТ устанавливает к заказчику следующие требования:
— подготовку многоквартирного дома к капитальному ремонту;
— определение технического заказчика и отбор подрядной организации;
— подготовку и передачу технической и иной документации техническому заказчику работ;
— согласование точек подключения электроэнергии и водоснабжения, установку временных приборов учета коммунальных ресурсов;
— проведение управляющей компанией комиссионного осмотра квартир последних этажей на предмет протечек перед началом капремонта крыши, в целях исключения спорных ситуаций;
— выявление недостатков (дефектов) в период гарантийного срока после капитального ремонта.
Также управляющая компания должна обеспечить:
— доступ ко всем конструктивным элементам, внутридомовым инженерным системам многоквартирного дома;
— доступ во все помещения, относящиеся к общему имуществу многоквартирного дома;
— уборку помещений, относящихся к общему имуществу многоквартирного дома, от бытового мусора;
— откачку воды и стоков из подвалов;
— дезинсекцию и дератизацию подвалов;
— доступ в жилые и нежилые помещения МКД в целях фиксации состояния отделки помещений квартир верхних (последних) этажей до производства работ;
— предоставление точек подключения электроэнергии и водоснабжения в целях производственной необходимости по запросу подрядчика;
— своевременную и надлежащую эксплуатацию многоквартирного дома после передачи объекта для производства капитальных работ.
С учетом всех этих требований собственникам квартир важно обратиться в управляющую компанию и совместно с ней подготовиться к капремонту по всем перечисленным пунктам, чтобы избежать проблем после начала работ.