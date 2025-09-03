В Северной Осетии появится музей технологических достижений региона

Музей мини-ГЭС Алании и новых технологий планируют открыть в селе Даргавс по национальному проекту «Туризм и гостеприимство». Об этом сообщили в Министерстве экономического развития Республики Северная Осетия — Алания.
Новый культурный объект расскажет об истории региона и технологических достижениях его жителей. Он станет уникальной туристической локацией. В процесс управления музеем также хотят внедрить искусственный интеллект. Проект находится на финальной стадии реализации, открыть его планируют в ближайшие месяцы.
Идея создания музея принадлежит художнику Давиду Цагараеву. Он занимается граффити во Владикавказе и отличается использованием осетинских традиционных историй и мотивов.
Национальный проект «Туризм и гостеприимство» помогает развивать инфраструктуру, производить оборудование, готовить кадры для отрасли и продвигать путешествия как по России, так и за рубежом. Туристы получают качественный сервис и отличные впечатления, а бизнес — поддержку государства. Все это делает поездки удобными, безопасными и интересными. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.