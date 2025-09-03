Ричмонд
Военные рекомендовали обходить населенный пункт на Брестчине за 4 км

Деревню в Брестской области рекомендовано обходить за 4 километра.

Источник: Комсомольская правда

Военные рекомендовали обходить населенный пункт на Брестчине за 4 км, чтобы избежать опасности во время учений. Об этом сообщает телеграм-канал «#1регион» со ссылкой на Пинский пограничный отряд.

Пинские пограничники предупреждают о проведении плановых стрельб на войсковом полигоне, расположенном вблизи деревни Выжловичи. Учения будут проходить в течение всего сентября, с понедельника по пятницу в период с 9.00 до 22.00.

В целях безопасности граждан, военные настоятельно рекомендуют воздержаться от посещения территории, прилегающей к полигону. Особую осторожность следует проявлять в зоне, простирающейся на 3900 метров в северо-западном направлении от окраины деревни Выжловичи. Ширина опасной зоны — в том же северо-западном направлении — составляет 2390 метров.

Находиться в указанной зоне в период проведения стрельб категорически запрещено во избежание несчастных случаев.

