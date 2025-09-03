Ричмонд
На фестивале «Кургоня» в Мордовии приготовили ватрушку весом в 250 кг

Гости мероприятия могли приобрести изделия народных умельцев, отведать национальные русские, мордовские и татарские блюда, поучаствовать в мастер-классах, спортивных и развлекательных конкурсах.

Фестиваль «Кургоня», организованный в соответствии с целями нацпроекта «Туризм и гостеприимство», прошел 30 августа в городе Рузаевка Республики Мордовии. На мероприятии приготовили ватрушку весом в 250 кг, сообщили в администрации главы и правительства республики.

Мордовская ватрушка кургоня стала главным угощением фестиваля, ее диаметр составил более 3 м. Чудо кулинарного мастерства разместили в центральной палатке и угощали всех желающих.

Помимо этого, на мероприятии можно было приобрести изделия народных умельцев, отведать национальные русские, мордовские и татарские блюда, поучаствовать в играх и мастер-классах, спортивных и развлекательных конкурсах. Например, мастерицы рузаевского центра эстетического воспитания детей «Тяштеня» принесли на выставку-ярмарку вышитые мордовским орнаментом платочки и фартуки, а также кукол-берегинь.

«Фестиваль “Кургоня” — это один из брендов Рузаевского района, он пользуется популярностью. Здесь есть все: изделия народных умельцев, национальные блюда, костюмы, игры, развлечения. Традиционно на фестиваль приезжают целыми семьями, с детьми», — отметили в администрации главы и правительства республики.

Национальный проект «Туризм и гостеприимство» помогает развивать инфраструктуру, производить оборудование, готовить кадры для отрасли и продвигать путешествия как по России, так и за рубежом. Туристы получают качественный сервис и отличные впечатления, а бизнес — поддержку государства. Все это делает поездки удобными, безопасными и интересными. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.