Создан математический аппарат, который поможет узнать будущее Вселенной

«Ключевым моментом нашей работы стало понимание того, какие именно квантовые процессы важны, а какие — нет. Это похоже на то, как в сложной системе с множеством взаимодействий вы вдруг понимаете, что ее долгосрочное поведение определяется всего несколькими простыми правилами. Именно это и позволило нам заглянуть в будущее Вселенной и увидеть, как ее будет формировать это “квантовое эхо”, — пояснил младший научный сотрудник МФТИ Дамир Садеков, чьи слова приводит Центр научной коммуникации вуза.