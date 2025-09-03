В Сакском районе Крыма завершили обновление девяти медучреждений

Ремонтные работы по нацпроекту «Продолжительная и активная жизнь» завершились в девяти медучреждениях Сакского района Крыма. Об этом сообщили в представительстве региона.
В частности, реконструкция затронула стоматологическую поликлинику Сакской районной больницы. В здании прошел капитальный ремонт. Также для медучреждения закупили оборудование и необходимую мебель.
Кроме того, завершено строительство модульной врачебной амбулатории в селе Крымском и фельдшерско-акушерских пунктов в селах Валентиново, Елизаветово, Куликовка, Лесновка, Прибрежное, Приветное, Хуторок. К ним прикреплено более 10 тысяч человек. Новые здания укомплектованы компьютерной техникой, мебелью и всем необходимым оборудованием.
Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.