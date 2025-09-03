Ричмонд
+17°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Власти Ростова напомнили многодетным семьям о мерах социальной поддержки

Меры поддержки для многодетных семей перечислили в донской столице.

Источник: Комсомольская правда

Власти Ростова-на-Дону перечислили меры социальной поддержки, действующие для многодетных семей. Подробную информацию можно найти на сайте городской администрации.

С 2025 года в регионе в рамках проекта «Многодетная семья» национального проекта «Семья» предоставляются следующие меры поддержки:

— единовременная выплата 300 тысяч рублей молодым семьям в возрасте до 35 лет при рождении третьего или последующих детей с 1 января 2025 года;

— компенсация 50% стоимости обучения одного из детей в колледже или вузе Ростовской области (действует с 1 января 2025 по 31 декабря 2027 года);

— пункты проката с детскими вещами первой необходимости и предметами ухода за детьми до трех лет (на период с 1 января 2025 по 31 декабря 2027 года);

Также продолжают действовать уже установленные меры поддержки:

— компенсация 50% расходов на оплату ЖКУ и взноса на капитальный ремонт;

— ежемесячная выплата на детей в 1089 рублей;

— региональный материнский капитал в размере 151,5 тысячи рублей (действует до 2030 года);

— пособие в 11,1 тысячи рублей на третьего и последующих детей до достижения трех лет.

Все перечисленные меры поддержки предоставляются без учета доходов и обеспеченности семьи.

Отдельно оказывается государственная социальная помощь на основании социального контракта для малоимущих семей, чей доход ниже прожиточного минимума (16,6 тысячи рублей). Контракт предусматривает три направления поддержки: поиск работы, открытие собственного дела и преодоление трудной жизненной ситуации.

Для получения любой из мер поддержки необходимо обратиться в органы социальной защиты населения по месту постоянной или временной регистрации.

Подпишись на нас в Telegram.