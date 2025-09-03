Рассказываем, где пройдет отключение света в Иркутске 4 сентября 2025

Отключение света в Иркутске 4 сентября 2025 коснется Правобережного, Ленинского, Свердловского и Октябрьского районов. Как стало известно КП-Иркутск из телеграм-канала «Свет38», специалисты проведут плановые работы на электрических сетях. Это необходимо для предотвращения аварий.
Отключение света в Иркутске 4 сентября 2025.
Временные неудобства коснутся множества адресов, в том числе улицы Полетаева, Лыткина, Партизанская, Пискунова, Байкальская, Трилиссера, Рябикова, Маршала Конева и других. В некоторых домах электроэнергии не будет всего пару часов, а где-то и весь день. Поэтому стоит заранее подготовиться — зарядить телефоны, разогреть еду и чайники.
Более подробную информацию об адресах и времени, где пройдет отключение света в Иркутске 4 сентября 2025, можно посмотреть ниже.
Фото: тг-канал «Свет38» Фото: тг-канал «Свет38» Фото: тг-канал «Свет38» Фото: тг-канал «Свет38» Фото: тг-канал «Свет38».