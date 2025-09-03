В Тайгинском округе Кузбасса провели мероприятие для многодетных семей

В семейном центре «Развитие» в Тайгинском городском округе Кузбасса провели встречу для многодетных семей. Мероприятие было организовано в соответствии с целями нацпроекта «Семья», сообщили в администрации муниципалитета.
Для участников были организованы тренинги и практические занятия, способствующие укреплению внутрисемейных отношений, формированию понимания важности общего дома как пространства любви, заботы и взаимопонимания.
Затем мероприятие продолжилось интерактивной игрой «Финансовая карусель», во время которой родители и дети получили возможность совместно изучить основы финансовой грамотности. В завершение встречи прошел мастер-класс по изготовлению семейной копилки.
«Подобные мероприятия способствуют формированию благоприятной атмосферы в семьях, укреплению родственных связей и улучшению качества жизни. Мы надеемся, что проведенное мероприятие станет примером эффективного подхода к поддержке и развитию многодетных семей нашего региона», — отметила директор центра «Развитие» Татьяна Новикова.
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.