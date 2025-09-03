В Челябинске обсудили цифровую трансформацию промышленности

Объединенное заседание комитетов «Союза промышленников и предпринимателей» Челябинской области прошло на предприятии «Завод роботов» в Челябинске. На мероприятии обсудили меры поддержки для цифровой трансформации промышленности, в том числе те, которые реализуются по нацпроекту «Эффективная и конкурентная экономика», сообщили в Фонде развития промышленности Челябинской области.
«Важно, чтобы возможности цифровизации были доступны не только промышленным гигантам и крупным производителям, но и компаниям, у которых нет ресурсов, чтобы привлечь высококвалифицированного и дорогостоящего ИТ-специалиста или менеджера проектов по цифровизации. По поручению губернатора региональные Минпром и Фонд развития промышленности разработали и запустили собственную программу Фонда “Роботизация и цифровизация промышленности”, по которой можно получить льготный заем до 100 млн рублей на срок до пяти лет. Кроме того, в федеральном проекте “Производительность труда” сделан дополнительный акцент на помощь компаниям в роботизации, автоматизации и цифровизации производств», — подчеркнул министр промышленности, новых технологий и природных ресурсов Челябинской области Михаил Кнауб.
Для участия в федеральном проекте «Производительность труда», который с текущего года вошел в нацпроект «Эффективная и конкурентная экономика», компании нужно оставить заявку на ИТ-платформе «Производительность.рф». Его участникам доступна поддержка цифровой трансформации через платформу «Эффективность.рф». Зарегистрировавшись на портале, предприятие проходит диагностику и по ее итогам получает оценку уровня цифровой зрелости, возможные направления цифрового развития, список необходимого к внедрению программного обеспечения и персонализированный пошаговый план внедрения типового решения.
К цифровой платформе «Эффективность.рф» подключились уже 132 из 198 предприятий — участников проекта «Производительность труда» в Челябинской области. Некоторые из них, например, «Пневмаш», фирма «Техзащита» и «Птицефабрика Челябинская», полностью реализовали комплексный проект по цифровому развитию предприятия.
Цели нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» — развитие экономики, финансового рынка, конкуренции, поддержка предпринимательства, рост производительности труда и инвестиционной активности, а также снижение негативного влияния на окружающую среду. Особое внимание уделено перспективам промышленных секторов экономики, высоким технологиям и молодежному бизнесу. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.