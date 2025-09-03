В Челябинске обсудили цифровую трансформацию промышленности

«Важно, чтобы возможности цифровизации были доступны не только промышленным гигантам и крупным производителям, но и компаниям, у которых нет ресурсов, чтобы привлечь высококвалифицированного и дорогостоящего ИТ-специалиста или менеджера проектов по цифровизации. По поручению губернатора региональные Минпром и Фонд развития промышленности разработали и запустили собственную программу Фонда “Роботизация и цифровизация промышленности”, по которой можно получить льготный заем до 100 млн рублей на срок до пяти лет. Кроме того, в федеральном проекте “Производительность труда” сделан дополнительный акцент на помощь компаниям в роботизации, автоматизации и цифровизации производств», — подчеркнул министр промышленности, новых технологий и природных ресурсов Челябинской области Михаил Кнауб.