Кроссворд на 4 сентября 2025

4. Солистка

Бейонсе заявила о себе в конце 1990-х годов как солистка R&B-группы Destiny’s Child. Группа сформировалась в 1993 году, взяв название из Книги пророка Исаии, и после нескольких лет выступлений на местных мероприятиях, в 1997 году подписала контракт с Columbia Records. В том же году Destiny’s Child записали свою дебютную песню «Killing Time» для саундтрека к фильму «Люди в черном», а в 1998 году выпустили одноименный дебютный альбом. Прорыв произошел в 1999 году с выходом мультиплатинового альбома «The Writing’s on the Wall», который включал хиты «Bills, Bills, Bills», «Jumpin' Jumpin'» «, и особенно успешную песню “Say My Name”, которая принесла Destiny’s Child две премии “Грэмми” в 2001 году. После формирования стабильного состава, трио записало “Independent Women Part I”, саундтрек к фильму “Ангелы Чарли”, который 11 недель возглавлял Billboard Hot 100.