Кроссворд на 4 сентября 2025

Подробные объяснения к каждому ответу вы найдете в конце материала.
Интересные факты о Бейонсе
- В 2005 году Бейонсе совместно с коллегами по группе Destiny's Child и их семьями основала благотворительный фонд «Survivor Foundation». Целью организации была помощь пострадавшим от урагана «Катрина» и эвакуации в Хьюстоне (штат Техас), включая предоставление временного жилья. Фонд расширил свою деятельность, дополнив миссию Центра Ноулз-Роулэнд для молодежи многоцелевыми общинами. Кроме того, Бейонсе пожертвовала 100 000 долларов в Gulf Coast Ike Relief Fund для помощи жертвам урагана «Айк» в Хьюстоне, а также организовала сбор средств через «Survivor Foundation» для увеличения помощи пострадавшим от этого урагана.
- В декабре 2013 года песня Бейонсе «XO» вызвала скандал из-за включения в композицию шестисекундного отрывка репортажа о катастрофе шаттла «Челленджер» (1986). Джун Скоби Роджерс, вдова командира экипажа «Челленджера» Дика Скоби, сказала, что слышать слова «крупная неисправность» в начале песни крайне болезненно и неуместно, и сравнила использование записи с использованием аудиозаписей таких трагедий, как убийство Кеннеди или теракт 11 сентября. NASA также выступило с заявлением, подчеркивающим трагичность катастрофы и ее важность для истории освоения космоса. Бейонсе пояснила, что отрывок был включен в песню в качестве дани памяти погибшим астронавтам, чтобы их подвиг никогда не был забыт.
- 14 апреля 2018 года Бейонсе возглавила первый уикенд фестиваля Coachella, представив масштабное шоу, которое критики назвали одним из самых значимых выступлений в истории фестивалей. Концерт, собравший 125 тысяч зрителей, стал одой афроамериканской культуре, включая традиции исторически черных колледжей и университетов HBCU. В постановке были задействованы более 100 танцоров и живой оркестр. Одним из ярких моментов стало воссоединение группы Destiny's Child. Трансляция выступления Бейонсе установила рекорд Coachella, собрав 458 000 одновременных онлайн-зрителей. Общий охват аудитории составил 41 миллион человек по всему миру, что на 75% превысило показатели предыдущего года.
Ответы
По горизонтали:
1. Майерс
В 2002 году Бейонсе сыграла одну из главных ролей, Фокси Клеопатру, в фильме Майка Майерса «Остин Пауэрс: Голдмембер», название которого является прямой отсылкой к фильму о Джеймсе Бонде «Голдфингер». Для саундтрека к этому фильму Ноулз записала свой первый сольный сингл «Work It Out». Стоит отметить, что отличительной чертой фильмов про Остина Пауэрса является то, что Майк Майерс в каждом новом фильме играл все большее количество персонажей: от двух в первом фильме до четырех в «Голдмембере».
2. Рекорд
В 2023 году Бейонсе вошла в историю «Грэмми»: она установила рекорд по количеству наград, получив 32 статуэтки. Большинство из них Бейонсе завоевала как сольная исполнительница, а три — в составе Destiny’s Child. Этот триумф позволил ей обойти рекорд венгерского дирижера Георга Шолти, который держался 25 лет. Кроме того, в 2023 году Бейонсе и ее муж Jay-Z, на счету которых 88 номинаций, стали самыми номинируемыми артистами в истории премии, учитывая как сольные работы, так и проекты Destiny's Child и дуэта The Carters. Помимо этого, Бейонсе стала первой женщиной, удостоенной награды «Международная Артистка» на American Music Awards, а ее дебютный альбом вошел в список «200 Решающих Альбомов в Истории Музыки» Зала славы рок-н-ролла.
3. Глобус
В конце 2005 года Бейонсе отложила работу над своим вторым альбомом, чтобы сыграть роль Дины Джонс в фильме «Девушки мечты», экранизации одноименного бродвейского мюзикла 1981 года, основанного на истории группы The Supremes. Фильм, вышедший в 2006 году, собрал звездный состав, включая Джейми Фокса, Эдди Мерфи и Дженнифер Хадсон. Бейонсе записала несколько песен для саундтрека, в том числе хит «Listen», за который она была номинирована на «Золотой глобус» в категории «Лучшая песня».
4. Одежда
Бейонсе и ее мать Тина Ноулз в 2005 году создали «House of Deréon», линию женской одежды, вдохновленную тремя поколениями их семьи и посвященную швее Агнес Дереон, бабушке Бейонсе. Линия продавалась в магазинах США и Канады, предлагая широкий ассортимент товаров, включая спортивную одежду и джинсы с мехом. В 2008 году в поддержку бренда была выпущена мобильная игра «Beyoncé Fashion Diva». Организация PETA критиковала Бейонсе за использование меха и проводила протесты, на которые певица никак не отреагировала.
По вертикали:
1. Муж
Бейонсе начала встречаться с рэпером Jay-Z в 2002 году после нескольких совместных работ. Слухи об их романе появились после дуэта в «'03 Bonnie & Clyde», однако пара долгое время воздерживалась от комментариев. В 2005 году появились слухи о свадьбе, но Бейонсе опровергла информацию о помолвке. В 2007 году Jay-Z уклончиво ответил на вопрос о свадьбе, сказав «Как-нибудь скоро». Журналисты отмечали скрытность пары. Бейонсе и Jay-Z поженились 4 апреля 2008 года в Нью-Йорке, а информация об этом стала известна 22 апреля. Бейонсе впервые появилась с обручальным кольцом 5 сентября 2008 года на Fashion Rocks. Подтверждение свадьбы прозвучало в видеофильме на вечеринке в поддержку альбома «I Am… Sasha Fierce».
2. Гага
«Telephone» — песня с альбома «The Fame Monster» Леди Гаги, записанная при участии Бейонсе. В марте 2010 года сингл «Telephone» Леди Гаги и Бейонсе возглавил чарт Pop Songs, став шестым хитом номер один для обеих исполнительниц. Благодаря этому, и Ноулз, и Гага превзошли рекорд Мэрайи Кэри по количеству первых мест в этом чарте, начиная с 1992 года. Музыкальное видео на песню «Telephone», выполненное в стиле мини-фильма, стало продолжением клипа Леди Гаги на песню «Paparazzi» и содержало элементы стилистики фильмов Квентина Тарантино, таких как «Убить Билла» и «Криминальное чтиво».
3. Фото
В 2018 году Бейонсе во второй раз появилась на обложке журнала «Vogue», и на этот раз журнал также опубликовал ее интервью. Примечательно, что певица сама выбрала и стиль съемки, и фотографа. Тайлер Митчелл стал первым афроамериканцем, которому доверили создание обложки для этого культового издания.
4. Солистка
Бейонсе заявила о себе в конце 1990-х годов как солистка R&B-группы Destiny’s Child. Группа сформировалась в 1993 году, взяв название из Книги пророка Исаии, и после нескольких лет выступлений на местных мероприятиях, в 1997 году подписала контракт с Columbia Records. В том же году Destiny’s Child записали свою дебютную песню «Killing Time» для саундтрека к фильму «Люди в черном», а в 1998 году выпустили одноименный дебютный альбом. Прорыв произошел в 1999 году с выходом мультиплатинового альбома «The Writing’s on the Wall», который включал хиты «Bills, Bills, Bills», «Jumpin' Jumpin'» «, и особенно успешную песню “Say My Name”, которая принесла Destiny’s Child две премии “Грэмми” в 2001 году. После формирования стабильного состава, трио записало “Independent Women Part I”, саундтрек к фильму “Ангелы Чарли”, который 11 недель возглавлял Billboard Hot 100.
5. Духи
В 2010 году Бейонсе дебютировала в парфюмерной индустрии, выпустив духи «Heat». Рекламная кампания включала перезапись песни «Fever». Аналитики прогнозировали высокий коммерческий успех продукта, оценивая возможные продажи в 100 миллионов долларов. Бейонсе активно участвовала в разработке парфюма, объясняя, что название связано с ее выступлениями и любовью к красному и золотому цветам. По словам певицы, «Heat» отражает ее представления о женской привлекательности и индивидуальности, а также передает ее внутреннюю силу.
6. Пепси
Бейонсе стала лицом Pepsi в 2002 году, подписав контракт на участие в рекламных кампаниях на телевидении, радио и в интернете. Сотрудничество было направлено на расширение демографического охвата бренда. В 2004 году Бейонсе снялась в телевизионной рекламе Pepsi «Гладиаторы» вместе с Бритни Спирс, Pink и Энрике Иглесиасом. В 2005 году вышла реклама «Самурай» с участием Дженнифер Лопес и Дэвида Бекхэма.
Еще больше интересных и познавательных кроссвордов можете пройти тут.