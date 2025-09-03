Педагог из города Аргуна стала заслуженным учителем Чеченской Республики

Учитель биологии из школы № 2 города Аргуна Яхита Байалиева получила звание «Заслуженный учитель Чеченской Республики». Поддержка учителей отвечает целям и задачам нацпроекта «Молодежь и дети», сообщили в региональном минобрнауки.
Присвоение звания стало признанием значительного вклада педагога в развитие системы образования Чеченской Республики, а также ее добросовестной работы в сфере образования на протяжении 43 лет. Награждение прошло во время ежегодного августовского педагогического совещания, прошедшего в Чеченском государственном драматическом театре.
«Эта награда — заслуженное признание многолетнего труда Яхиты Муладиновны, ее преданности профессии и огромного вклада в образование наших детей. Она является примером для всех педагогов нашего округа и гордостью системы образования Чеченской Республики», — отметил начальник департамента образования города Аргуна Сайдмагомед Усманов.
Нацпроект «Молодежь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.