Минсельхоз: цена на картофель в некоторых магазинах снизилась до 20 рублей

Вопрос о стоимости овоща задал один из посетителей страницы. «А что насчёт цены на картошку, когда её переизбыток в РФ, а у нас что, заморозки в мае?» — написал он. Ответ последовал от имени областного минсельхоза. «С началом сбора нового урожая цены на картофель снижаются. Уже сегодня вы можете купить крупный картофель местных производителей в магазине “Фруктомания” по 39,90 рублей за килограмм. В магазине “Орбита-Агро” цена картофеля варьируется от 20 до 32 рублей за килограмм. В торговой сети “Спар” картофель местного производства представлен по 39,99 рублей за килограмм», — сообщили в министерстве.