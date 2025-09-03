Ричмонд
+17°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Кабардино-Балкарии на территории Голубых озер провели субботник

Активисты очистили дно на глубине примерно 15 метров и берег одного из водоемов.

Экологический субботник акции «Вода России» провели 29 августа на территории пяти Голубых озер по национальному проекту «Экологическое благополучие». Об этом сообщили в Министерстве природных ресурсов и экологии Кабардино-Балкарской Республики.

В ходе акции была очищена прилегающая к одному из озер территория. Также дайверы Центра подводных исследований Русского географического общества (ЦПИ РГО) очистили от мусора прибрежную часть дна на глубине примерно 15 м.

Всего в акции приняли участие примерно 50 человек. В их числе работники Минприроды региона, министр Ильяс Шаваев, сотрудники подведомственных учреждений и члены ЦПИ РГО. Собранный мусор был отправлен на специализированный полигон.

Нацпроект «Экологическое благополучие» заботится об окружающей среде и делает ее комфортной для жизни людей. Работа идет сразу по нескольким направлениям: создание инфраструктуры для сортировки и переработки отходов, ликвидация свалок и расчистка водоемов, сохранение лесов, снижение выбросов в атмосферу, развитие экологического туризма и сбережение биологического разнообразия. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.