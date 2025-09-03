В Кабардино-Балкарии на территории Голубых озер провели субботник

Экологический субботник акции «Вода России» провели 29 августа на территории пяти Голубых озер по национальному проекту «Экологическое благополучие». Об этом сообщили в Министерстве природных ресурсов и экологии Кабардино-Балкарской Республики.
В ходе акции была очищена прилегающая к одному из озер территория. Также дайверы Центра подводных исследований Русского географического общества (ЦПИ РГО) очистили от мусора прибрежную часть дна на глубине примерно 15 м.
Всего в акции приняли участие примерно 50 человек. В их числе работники Минприроды региона, министр Ильяс Шаваев, сотрудники подведомственных учреждений и члены ЦПИ РГО. Собранный мусор был отправлен на специализированный полигон.
Нацпроект «Экологическое благополучие» заботится об окружающей среде и делает ее комфортной для жизни людей. Работа идет сразу по нескольким направлениям: создание инфраструктуры для сортировки и переработки отходов, ликвидация свалок и расчистка водоемов, сохранение лесов, снижение выбросов в атмосферу, развитие экологического туризма и сбережение биологического разнообразия. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.