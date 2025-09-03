В селе Подъем-Михайловка Самарской области завершили ремонт улицы

Капитальный ремонт участка дороги на улице Сухова в селе Подъем-Михайловка завершен, сообщили в Министерстве транспорта и автомобильных дорог Самарской области. Работы провели по национальному проекту «Инфраструктура для жизни».
Участок протяженностью 4 км является одним из главных транспортных артерий села и частью региональной трассы Подъем-Михайловка — Богдановка — Алексеевка. Дорога проходит около школы, поэтому ее ремонт закончили к началу учебного года.
В ходе работ специалисты заменили асфальт на более износостойкий, также они установили тротуары и смонтировали освещение. На пешеходных переходах положили искусственные неровности и сделали дорожную разметку, поставили светофоры и барьерное ограждение. Кроме того, четыре остановки общественного транспорта оборудовали заездными карманами и новыми павильонами.
«Эта дорога является частью маршрута школьного автобуса, который доставляет 35 детей из трех близлежащих сел в нашу школу. Таким образом, поездки в учебное учреждение также стали более безопасными», — подчеркнул директор школы в селе Подъем-Михайловка Сергей Петров.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.