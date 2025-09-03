В селе Подъем-Михайловка Самарской области завершили ремонт улицы

В ходе работ специалисты заменили асфальт на более износостойкий, также они установили тротуары и смонтировали освещение. На пешеходных переходах положили искусственные неровности и сделали дорожную разметку, поставили светофоры и барьерное ограждение. Кроме того, четыре остановки общественного транспорта оборудовали заездными карманами и новыми павильонами.