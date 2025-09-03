Первый этап ремонта трассы Алейск — Бориха завершили в Алтайском крае

Подрядчик завершил первый этап ремонта трассы Алейск — Бориха в Алтайском крае. Реконструкция дороги проводится при поддержке нацпроекта «Инфраструктура для жизни», сообщили в министерстве транспорта региона.
Ремонтные работы затронули участок в начале трассы протяженностью 10 км. Во время реконструкции специалисты убрали изношенное дорожное покрытие, обустроили основание проезжей части, уложили два слоя асфальтобетонного покрытия, укрепили обочины. Для обеспечения безопасности проезда на отрезке нанесли разметку и установили новые дорожные знаки.
Глава Алтайского края Виктор Томенко в своем Telegram-канале отметил, что на втором этапе ремонта планируют обновить еще 12 км трассы. После этого дорога будет полностью приведена в порядок.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.