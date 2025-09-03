В этом учебном году «Кванториум» посетит 6 городов и сел Красноярского края

Во время занятий школьники будут пробовать управлять дронами, рисовать на графических планшетах, программировать роботов, печатать на 3D-принтерах и знакомиться с другими современными технологиями, например, виртуальной и дополненной реальностью. Как правило, после первого приезда мобильного «Кванториума» занятия продолжаются дистанционно. Педагоги сопровождают ребят на онлайн-платформе до следующей встречи. В конце учебного года будет составлен рейтинг лучших проектов от всех учеников мобильного технопарка. Лидеры получат полезные призы и приглашение на итоговую региональную научно-техническую конференцию «Кванториума».