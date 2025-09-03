В этом учебном году «Кванториум» посетит 6 городов и сел Красноярского края

Мобильное подразделение детского технопарка «Кванториум» посетит шесть муниципальных образований Красноярского края в этом учебном году, сообщили в министерстве образования региона. Занятия для участников проводятся бесплатно по национальному проекту «Молодежь и дети».
Специализированный автомобиль будут встречать в городах Лесосибирск, Боготол, Шарыпово и Зеленогорск, а также в поселках Шушенское и Емельяново. В каждую территорию детский технопарк приедет дважды: сначала в первой половине учебного года, а затем после новогодних каникул.
Во время занятий школьники будут пробовать управлять дронами, рисовать на графических планшетах, программировать роботов, печатать на 3D-принтерах и знакомиться с другими современными технологиями, например, виртуальной и дополненной реальностью. Как правило, после первого приезда мобильного «Кванториума» занятия продолжаются дистанционно. Педагоги сопровождают ребят на онлайн-платформе до следующей встречи. В конце учебного года будет составлен рейтинг лучших проектов от всех учеников мобильного технопарка. Лидеры получат полезные призы и приглашение на итоговую региональную научно-техническую конференцию «Кванториума».
Нацпроект «Молодежь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.