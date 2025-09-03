Из-за строительства омского аэропорта возместят более 11 га леса

Для возведения аэропорта Омск-Федоровка переведут в иные категории 11,12 га леса в Любинском лесничестве и 0,42 га в Омском. Институт «Аэропроект» начал работу над проектом по восстановлению утраченных насаждений. Аукцион для поиска разработчика документации был опубликован 29 августа на портале Госзакупок.