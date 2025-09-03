Из-за строительства омского аэропорта возместят более 11 га леса

Для возведения аэропорта Омск-Федоровка переведут в иные категории 11,12 га леса в Любинском лесничестве и 0,42 га в Омском. Институт «Аэропроект» начал работу над проектом по восстановлению утраченных насаждений. Аукцион для поиска разработчика документации был опубликован 29 августа на портале Госзакупок.
Начальная цена контракта составила 563 211 рублей. Подрядная организация должна будет подобрать территории для компенсационного лесовосстановления. Отметим, что в реестре Главного управления лесного хозяйства Омской области числятся 158 подходящих участков. Только в Любинском районе указали семь территорий.
Проект включит посадку саженцев с открытой и закрытой корневой системой, а также подготовку сметы затрат. Работы планируется завершить до 25 сентября 2025 года.
