В Сочи сносят рынок, на котором торговали суррогатной чачей

В Сириусе приступили к демонтажу «Казачьего рынка», где летом 2025 года продавали суррогатную чачу, ставшую причиной гибели как минимум 10 человек.

Об этом сообщает «Ъ-Сочи» со ссылкой на пресс-службу администрации федеральной территории.

По данным властей, бывший арендатор в течение трех месяцев должен самостоятельно разобрать торговые павильоны и освободить участок. После завершения работ примут решение о дальнейшем использовании земли в рамках концепции развития территории.

Следствие установило, что нелегальной торговлей домашним вином и чачей занимались 71-летняя женщина и ее 31-летняя внучка. В июле в их напитках обнаружили метиловый спирт.

Отравления зафиксированы у жителей разных регионов России, включая Челябинскую область и Башкортостан. Сейчас обе фигурантки находятся в СИЗО и обвиняются по ч. 3 ст. 238 УК РФ (сбыт продукции, не отвечающей требованиям безопасности).