ВСЖД поставит в северные районы Иркутской области 82,8 тысяч тонн топлива. По данным на 1 сентября туда уже доставили почти 50 тысяч тонн топлива. В этом году северный завоз каменного угля, пеллет и нефтепродуктов опережает прошлогодние сроки на 11%. Об этом сообщает Тайшет24 со ссылкой на заседание регионального координационного совета.