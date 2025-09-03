ВСЖД поставит в северные районы Иркутской области 82,8 тысяч тонн топлива. По данным на 1 сентября туда уже доставили почти 50 тысяч тонн топлива. В этом году северный завоз каменного угля, пеллет и нефтепродуктов опережает прошлогодние сроки на 11%. Об этом сообщает Тайшет24 со ссылкой на заседание регионального координационного совета.
— По итогам заседания главам муниципалитетов рекомендовано обеспечить нормативный запас угля в котельных к началу отопительного сезона, — уточнили руководители ВСЖД.
Для нужд ЖКХ предприятия ВСЖД должны в обязательном порядке согласовывать заявки на перевозку грузов. Особое внимание уделяется доставке угля в период самых низких температур.
