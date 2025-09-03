Мэр ответил на претензии воронежцев о работе общественного транспорта

По поручению мэрии перевозчики максимально усилят выпуск машин на линии за счет резервного подвижного состава и вручную скорректируют графики движения. При этом мониторинг ситуации продолжится. Также Сергей Петрин напомнил, что до конца года в Воронеж прибудет новая техника, за счет которой с малого класса на средний переведут такие маршруты как № 1КВ, 1КС, 18, 37, 38, 47, 50, 70 (и С70), а также 88 и 97.