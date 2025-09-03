Ричмонд
Мэр ответил на претензии воронежцев о работе общественного транспорта

Выпуск автобусов на линии скорректируют, расписание пересмотрят — мэр Сергей Петрин отреагировал на волну недовольства от воронежцев по поводу работы общественного транспорта в последние дни.

Источник: Freepik

С началом учебного года ситуация на дорогах регионального центра традиционно ухудшилась. Глава города еще раз напомнил жителям столицы Черноземья, что автобусы, как и обычные машины, попадают в заторы, а следовательно увеличиваются интервалы между рейсами.

По поручению мэрии перевозчики максимально усилят выпуск машин на линии за счет резервного подвижного состава и вручную скорректируют графики движения. При этом мониторинг ситуации продолжится. Также Сергей Петрин напомнил, что до конца года в Воронеж прибудет новая техника, за счет которой с малого класса на средний переведут такие маршруты как № 1КВ, 1КС, 18, 37, 38, 47, 50, 70 (и С70), а также 88 и 97.

«Часто поступают сообщения, что сложно уехать с остановки “Бульвар Победы” на Московском проспекте. Для удобства в ближайшее время разместим там расписание», — отметил мэр.

Горожанам предложили оставлять под постом сообщения, где острее всего ощущается нехватка общественного транспорта и требуется корректировка работы.