Из Новосибирска запустят прямые рейсы в Гоа

С 1 октября жители Новосибирска смогут напрямую летать в индийский штат Гоа — рейсы будут выполняться трижды в неделю.

«Аэрофлот» открывает новое направление из столицы Сибири на популярный индийский курорт. Полёты будут выполняться по понедельникам, четвергам и пятницам. Билеты уже доступны для бронирования на официальном сайте авиакомпании.

На маршруте Новосибирск — Гоа будут задействованы самолёты Boeing 737 с двумя классами обслуживания — эконом и бизнес.

Кроме того, перевозчик расширяет полётную программу в Гоа из других городов: вылеты из Екатеринбурга стартуют 3 октября, а из Москвы — 4 октября.