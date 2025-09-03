Из Новосибирска запустят прямые рейсы в Гоа

С 1 октября жители Новосибирска смогут напрямую летать в индийский штат Гоа — рейсы будут выполняться трижды в неделю.
«Аэрофлот» открывает новое направление из столицы Сибири на популярный индийский курорт. Полёты будут выполняться по понедельникам, четвергам и пятницам. Билеты уже доступны для бронирования на официальном сайте авиакомпании.
На маршруте Новосибирск — Гоа будут задействованы самолёты Boeing 737 с двумя классами обслуживания — эконом и бизнес.
Кроме того, перевозчик расширяет полётную программу в Гоа из других городов: вылеты из Екатеринбурга стартуют 3 октября, а из Москвы — 4 октября.