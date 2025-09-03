Ричмонд
+17°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Калининград стали больше ездить поездами

За январь-август 2025 года с вокзалов и станций Калининградской железной дороги было отправлено более 6,41 млн пассажиров. Этот показатель на 1,9% выше, чем за тот же период прошлого года, сообщили в пресс-службе магистрали.

Источник: Аргументы и факты

Основная нагрузка пришлась на пригородное сообщение. Им воспользовались свыше 6,24 млн человек — рост составил 1,6%.

Отдельно отмечается, что в августе объём перевозок снизился. За месяц отправлено 1,319 млн пассажиров, что на 2,8% меньше прошлогоднего уровня. При этом подавляющее большинство по-прежнему составили жители региона, передвигавшиеся в пригородных поездах, — более 1,284 млн человек.

В компании подчёркивают, что несмотря на сезонные колебания, общий пассажиропоток на железной дороге остаётся стабильным и демонстрирует положительную динамику.