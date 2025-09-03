В Калининград стали больше ездить поездами

Основная нагрузка пришлась на пригородное сообщение. Им воспользовались свыше 6,24 млн человек — рост составил 1,6%.
Отдельно отмечается, что в августе объём перевозок снизился. За месяц отправлено 1,319 млн пассажиров, что на 2,8% меньше прошлогоднего уровня. При этом подавляющее большинство по-прежнему составили жители региона, передвигавшиеся в пригородных поездах, — более 1,284 млн человек.
В компании подчёркивают, что несмотря на сезонные колебания, общий пассажиропоток на железной дороге остаётся стабильным и демонстрирует положительную динамику.