ГАИ: движение на трассе между Калининградом и Зеленоградском ограничат 7 сентября

С целью обеспечения безопасности движения колонны велосипедистов движение транспорта будет оперативно перекрываться в Калининграде, Зеленоградске и на региональных дорогах с 10:00 до 17:00. Как добавляет пресс-служба, участки дорог будут перекрываться только на время передвижения колонны велосипедистов. Когда колонна проследует, движение возобновится.