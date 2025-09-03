Ричмонд
ГАИ: движение на трассе между Калининградом и Зеленоградском ограничат 7 сентября

Когда колонна велосипедистов проследует, движение возобновится.

Источник: региональная Госавтоинспекция

В связи с проведением 38-го массового велопробега «Калининград — Зеленоградск-Калининград» (бывший «Тур де Кранц») в воскресенье, 7 сентября, движение транспорта будет временно ограничено. Об этом сообщила пресс-служба региональной Госавтоинспекции.

С целью обеспечения безопасности движения колонны велосипедистов движение транспорта будет оперативно перекрываться в Калининграде, Зеленоградске и на региональных дорогах с 10:00 до 17:00. Как добавляет пресс-служба, участки дорог будут перекрываться только на время передвижения колонны велосипедистов. Когда колонна проследует, движение возобновится.

В Калининграде:

ДС «Янтарный» — ул. Согласия — ул. Елизаветинская — ул. Ген. Челнокова.

Автодороги:

«Северный обход г. Калининграда» (на участке от Советского проспекта до ул. Генерала Челнокова г. Калининграда);

«Романово — Калининград» (на участке от границы города Калининграда до поселка Холмогоровка);

«Холмогоровка — Коврово»;

«Зеленоградск — Приморск через Светлогорск» (на участке от поселка Коврово до Зеленоградска).

В Зеленоградске:

улица Железнодорожная — Приморский проезд — ул. Приморская.