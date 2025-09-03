Ричмонд
+17°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Ростовской области запланировали ввод интеллектуальной транспортной системы

Юрий Слюсарь подписал постановление о создании интеллектуальной транспортной системы на Дону.

Источник: Комсомольская правда

Власти Ростовской области запланировали ввод интеллектуальной транспортной системы (ИТС РО). Об этом говорится в постановлении, утвержденном врио губернатора региона Юрием Слюсарем, сообщает издание «Город N».

Согласно документу, донской минтранс будет ответственным за реализацию проекта. Задача министерства — организовать создание, внедрение и дальнейшую эксплуатацию системы. Разработать и утвердить положение об ИТС, а также ввести ее в эксплуатацию должны до конца 2025 года.

Оператором системы станет «Центр безопасности дорожного движения». На эту организацию ляжет практическая работа по запуску и развитию комплекса.

Ранее в публикациях «Города N» сообщалось, что власти говорили о вводе ИТС еще осенью 2023 года. Тогда предполагалась модернизация подсистемы управления светофорами, видеонаблюдением, отслеживания дорожно-транспортных происшествий и чрезвычайных ситуаций. Кроме того, речь шла о замене программного обеспечения для координации работы светофоров и трафика на нескольких перекрестках.

Интеллектуальная транспортная система также упоминается в федеральных документах. Она является частью программы по снижению вредных выбросов в атмосферу Ростова-на-Дону.

Подпишись на нас в Telegram.