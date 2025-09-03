В Ростовской области запланировали ввод интеллектуальной транспортной системы

Ранее в публикациях «Города N» сообщалось, что власти говорили о вводе ИТС еще осенью 2023 года. Тогда предполагалась модернизация подсистемы управления светофорами, видеонаблюдением, отслеживания дорожно-транспортных происшествий и чрезвычайных ситуаций. Кроме того, речь шла о замене программного обеспечения для координации работы светофоров и трафика на нескольких перекрестках.