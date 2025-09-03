В Ростовской области запланировали ввод интеллектуальной транспортной системы

Власти Ростовской области запланировали ввод интеллектуальной транспортной системы (ИТС РО). Об этом говорится в постановлении, утвержденном врио губернатора региона Юрием Слюсарем, сообщает издание «Город N».
Согласно документу, донской минтранс будет ответственным за реализацию проекта. Задача министерства — организовать создание, внедрение и дальнейшую эксплуатацию системы. Разработать и утвердить положение об ИТС, а также ввести ее в эксплуатацию должны до конца 2025 года.
Оператором системы станет «Центр безопасности дорожного движения». На эту организацию ляжет практическая работа по запуску и развитию комплекса.
Ранее в публикациях «Города N» сообщалось, что власти говорили о вводе ИТС еще осенью 2023 года. Тогда предполагалась модернизация подсистемы управления светофорами, видеонаблюдением, отслеживания дорожно-транспортных происшествий и чрезвычайных ситуаций. Кроме того, речь шла о замене программного обеспечения для координации работы светофоров и трафика на нескольких перекрестках.
Интеллектуальная транспортная система также упоминается в федеральных документах. Она является частью программы по снижению вредных выбросов в атмосферу Ростова-на-Дону.
