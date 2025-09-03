Военнослужащие и члены их семей могут бесплатно посетить музеи на ВДНХ

Участники специальной военной операции (СВО) и члены их семей могут бесплатно посетить часть выставок и музеев на ВДНХ по национальному проекту «Семья». Об этом сообщили в департаменте экономической политики и развития Москвы.
Для военных в бесплатном доступе находятся шесть пространств. В их числе Музей героизма, экспозиция павильона «Слово» и Музей кино. В центре «Космонавтика и авиация» представлены части орбитальных кораблей, макеты, скафандры и другие экспонаты. Там можно даже попробовать себя в роли пилота на специальных тренажерах. А в музее «Атом» гости узнают все о российской атомной энергетике.
Кроме того, интерактивный музей «Буран — БТС-001», также бесплатный для участников СВО и их семей, находится внутри макета орбитального корабля. Гости могут почувствовать себя пилотом, поучаствовав в его посадке на аэродром на специальном симуляторе.
Мастерская инженерного творчества «КулибинПро» предоставляет 30-процентную скидку участникам СВО и членам их семей на любой мастер-класс. На занятиях можно собрать электронные устройства, освоить 3D-модели, запрограммировать собственные игры и сделать многое другое.
Первая интерактивная выставка роботов в России «Робостанция» дает скидку 50%. Гости смогут задать вопрос роботу-предсказателю, посмотреть на первую в мире роборыбу, погладить робота-собаку и научиться конструировать на открытых мастер-классах.
Чтобы бесплатно или со скидкой посетить эти площадки, необходимо предъявить документ, удостоверяющий личность, и справку, подтверждающую статус участника СВО. Ее можно получить на «Госуслугах», в офисах «Мои документы», военкомате, воинской части по месту прохождения службы, а также в военно-социальном центре Министерства обороны РФ.
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.