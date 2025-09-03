Военнослужащие и члены их семей могут бесплатно посетить музеи на ВДНХ

Для военных в бесплатном доступе находятся шесть пространств. В их числе Музей героизма, экспозиция павильона «Слово» и Музей кино. В центре «Космонавтика и авиация» представлены части орбитальных кораблей, макеты, скафандры и другие экспонаты. Там можно даже попробовать себя в роли пилота на специальных тренажерах. А в музее «Атом» гости узнают все о российской атомной энергетике.