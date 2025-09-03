В Воронежской области завершено строительство семи объектов газоснабжения

В настоящее время газораспределительные сети уже построены в хуторах Свобода, Растыкайловка, Шинкин и Паленин, а также в поселках Покровский и Стрелица. Кроме того, провели газоснабжение высокого, среднего и низкого давления и в поселке Красная Заря. Это значит, что уже проложен полный путь для газа от станций месторождения до потребителей.