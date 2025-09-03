В Воронежской области завершено строительство семи объектов газоснабжения

Строительство семи газораспределительных сетей завершено в Воронежской области, сообщили в министерстве строительства региона. Работы провели по национальному проекту «Инфраструктура для жизни».
В настоящее время газораспределительные сети уже построены в хуторах Свобода, Растыкайловка, Шинкин и Паленин, а также в поселках Покровский и Стрелица. Кроме того, провели газоснабжение высокого, среднего и низкого давления и в поселке Красная Заря. Это значит, что уже проложен полный путь для газа от станций месторождения до потребителей.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.