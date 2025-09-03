Жители Саратовской области сдали на переработку более 21 тонны вторсырья

Уточним, пункт приема вторсырья «Вторматик» был открыт Саратовским филиалом компании «Ситиматик» в Энгельсе, на ул. Красноярская, 2. В нем можно сдать 15 различных видов перерабатываемых отходов. «Чтобы получить вознаграждение за принимаемое вторсырье, необходимо подготовить его к сдаче. Бумагу и книги нужно приносить в сложенном в коробки или в связанном в стопки виде. Глянцевые журналы и рекламные листовки не принимаются, так как их не используют переработчики», — уточняют в экопункте.