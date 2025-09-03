Жители Саратовской области сдали на переработку более 21 тонны вторсырья

Почти три тысячи жителей Энгельса и Саратова с начала года сдали на переработку более 21,3 тонны вторичного сырья в экопункт «Вторматик», сообщили в минприроды региона. Сбор проводят по национальному проекту «Экологическое благополучие».
Абсолютным лидером среди сданного сырья остается бумага и картон — 9,8 тонны. На втором месте находится стеклотара с результатом 8,5 тонны. Пластиковые отходы составили более 3 тонн. В это число входят бутылки из полиэтилентерефталата (ПЭТ) — 1,3 тонны. Из них можно произвести более 5 тонн полимерно-песчаной черепицы. Такого количества материала достаточно для кровли двух стандартных частных домов.
Уточним, пункт приема вторсырья «Вторматик» был открыт Саратовским филиалом компании «Ситиматик» в Энгельсе, на ул. Красноярская, 2. В нем можно сдать 15 различных видов перерабатываемых отходов. «Чтобы получить вознаграждение за принимаемое вторсырье, необходимо подготовить его к сдаче. Бумагу и книги нужно приносить в сложенном в коробки или в связанном в стопки виде. Глянцевые журналы и рекламные листовки не принимаются, так как их не используют переработчики», — уточняют в экопункте.
Нацпроект «Экологическое благополучие» заботится об окружающей среде и делает ее комфортной для жизни людей. Работа идет сразу по нескольким направлениям: создание инфраструктуры для сортировки и переработки отходов, ликвидация свалок и расчистка водоемов, сохранение лесов, снижение выбросов в атмосферу, развитие экологического туризма и сбережение биологического разнообразия. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.