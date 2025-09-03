В Москве на Волгоградском проспекте и Марксистской улице проведут ремонт

Суммарно на двух участках заменят более 490 тысяч кв. м. асфальта. До этого работы проводили в 2021 году. По правилам, ремонт на таких дорогах, как Волгоградский проспект, должен проводиться каждые три года. Замена покрытия пройдет в несколько этапов: сначала спилят старый асфальт, отремонтируют дождевые решетки и колодцы, а после уложат новое покрытие и нанесут разметку.