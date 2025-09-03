В Москве на Волгоградском проспекте и Марксистской улице проведут ремонт

Асфальт заменят на Волгоградском проспекте и Марксистской улице по национальному проекту «Инфраструктура для жизни». Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.
Суммарно на двух участках заменят более 490 тысяч кв. м. асфальта. До этого работы проводили в 2021 году. По правилам, ремонт на таких дорогах, как Волгоградский проспект, должен проводиться каждые три года. Замена покрытия пройдет в несколько этапов: сначала спилят старый асфальт, отремонтируют дождевые решетки и колодцы, а после уложат новое покрытие и нанесут разметку.
В общей сложности в мероприятии будут задействованы 217 человек и 143 единицы специализированной техники. Кроме того, в ходе благоустройства Волгоградского проспекта и Марксистской улицы воздушные линии электропередач уберут под землю, в кабельную канализацию. Также модернизируют освещение, установят скамейки и новые остановочные павильоны, проведут озеленение улиц.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.