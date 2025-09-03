Ричмонд
В Усть-Куте школа № 7 откроет свои двери в 2026 году

Сейчас рабочие возвели три корпуса, осталось построить центральное здание и спортивный зал.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

В Усть-Куте школа № 7, которая находится в Мостоотряде, откроет свои двери в 2026 году. Об этом КП-Иркутск рассказал мэр района Сергей Анисимов. Уже сейчас возвели корпуса А, Б и Г. В них рабочие выполняют черновую отделку стен, после этого будут остеклять.

— На сегодня главные задачи: закончить центральный корпус Д и спортивный зал (корпус В), а также провести все земельные работы и подключить инженерные сети до наступления холодов, — пояснил глава Усть-Кутского района.

А пока новое образовательное учреждение строится, ученики начальных классов получают знания на базе детского сада № 63, а 5−11 классы — в школе № 5. Уже в сентябре 2026 года ученики школы № 7 смогут провести свою первую линейку уже в родных стенах.