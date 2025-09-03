В Усть-Куте школа № 7 откроет свои двери в 2026 году

В Усть-Куте школа № 7, которая находится в Мостоотряде, откроет свои двери в 2026 году. Об этом КП-Иркутск рассказал мэр района Сергей Анисимов. Уже сейчас возвели корпуса А, Б и Г. В них рабочие выполняют черновую отделку стен, после этого будут остеклять.