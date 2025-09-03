Ричмонд
«Пермская прогулка» пройдет на следующей неделе

В воскресенье, 14 сентября, в Черняевском лесу в восьмой раз пройдет краевой фестиваль северной ходьбы «Пермская прогулка». Ожидается участие около 2 тысяч человек.

Ходокам предстоит преодолеть три либо шесть километров. Можно выбрать одну из двух групп. В группе «Спортивная» нужно пройти шесть километров с учетом времени и правил вида спорта «спортивный туризм». Группа «Фестиваль» пройдет три километра без учета времени и стиля передвижения. Всем участникам нужно иметь при себе палки для ходьбы и быть в спортивной форме.

Все участники фестиваля получат памятные медали и рюкзачки-мешки, рассказал в своем тг-канале глава Перми Эдуард Соснин. Победители и призеры получат призы и дипломы, поощрительными призами также будут награждены самый юный и самый взрослый участник фестиваля, самая многочисленная команда.

Зарегистрироваться на фестиваль можно до 12 сентября.