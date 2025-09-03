«Пермская прогулка» пройдет на следующей неделе

Ходокам предстоит преодолеть три либо шесть километров. Можно выбрать одну из двух групп. В группе «Спортивная» нужно пройти шесть километров с учетом времени и правил вида спорта «спортивный туризм». Группа «Фестиваль» пройдет три километра без учета времени и стиля передвижения. Всем участникам нужно иметь при себе палки для ходьбы и быть в спортивной форме.